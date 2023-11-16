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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Athlon 3000G с недавних пор предлагается в новой упаковке
Не стареют душой ветераны.

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По данным Tom’s Hardware Guide, компания AMD не только не стесняется в 2023 году продавать представленный ровно четыре года назад 14-нм процессор Athlon 3000G с архитектурой Zen, но и обновить его упаковку и комплектацию. По крайней мере, если судить по иллюстрации, в коробке нового дизайна теперь рядом с Athlon 3000G может соседствовать более производительный охладитель Wraith Stealth, который ранее этой модели не полагался по статусу.

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Источник изображения: X, Hoang Anh Phu

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Отличить новую модификацию при поиске в каталогах и на сайтах можно по маркировке вида YD3000C6FHSBX. Характеристики процессора не изменились, он по-прежнему предлагает два ядра с архитектурой Zen, работающие на частоте 3,5 ГГц и поддерживающие четыре потока, а также графику Radeon Vega 3 с частотой 1,1 ГГц. Процессор предназначен для установки в материнские платы с разъёмом Socket AM4. Секрет его рыночного долголетия может объясняться не только большими накопленными запасами продукции, но и способностью компании GlobalFoundries выпускать чипы с использованием техпроцессов не тоньше 12-нм. Поскольку гнаться за более дорогой литографией этот партнёр AMD не собирается, то и 14-нм процессоры она может выпускать очень долго.

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