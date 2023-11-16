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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск опроверг слухи о подготовке IPO провайдера Starlink в 2024 году
Но вряд ли отказался от идеи в целом.

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Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) продолжает оставаться частной, но это не мешает прессе периодически обсуждать идею вывода на биржу её дочерней структуры — провайдера спутниковой связи Starlink. Как поясняет Reuters, Илону Маску пришлось со страниц своей социальной сети X опровергать опубликованное вчера Bloomberg News заявления о подготовке IPO компании Starlink в 2024 году.

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Источник изображения: Starlink

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Первоначально сообщалось, что связанные со Starlink активы группируются с целью их дальнейшего обособления и выхода на фондовый рынок. Сам Маск ранее называл условия, при которых IPO этой компании станет возможным — для этого поток средств и рост выручки Starlink должны стать предсказуемыми. В этом месяце он как раз добавил, что на уровне денежного потока компания стала безубыточной, поэтому почва для слухов о подготовке к IPO стала благодатной. На этой неделе Starlink заключила контракт на обеспечение покрытия территории Мексики бесплатным для клиентов интернетом до конца 2026 года. По мнению экспертов, Маск не отметает идею IPO как таковую, но ожидает более предсказуемых финансовых условий для её реализации. Не исключено, что данное событие придётся на 2025 или 2026 годы.

#илон маск #spacex #starlink #ipo
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