Для самых разных задач.

Издание DigiTimes поясняет, что японские автопроизводители с энтузиазмом используют те возможности, которые перед ними открывают системы генеративного искусственного интеллекта. По меньшей мере, Toyota Motor, Honda Motor, а также связанные с ними компании Subaru и Sony Honda Mobility уже на практике используют генеративный искусственный интеллект на разных этапах создания автомобилей. Проще всего в этой сфере экспериментировать с дизайном экстерьера, и Honda продемонстрировала внешность концепта компактного электромобиля Sustaina-C, сформировать которую помогла система искусственного интеллекта.

реклама

Источник изображения: Honda Motor

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Toyota использует генеративные системы искусственного интеллекта в тех же целях, а вот Subaru предпочитает ограничивать сферу их применения отдельными функциями, чтобы не столкнуться с претензиями в сфере авторских прав. Sony Honda Mobility рассчитывает привлекать искусственный интеллект для совершенствования своих систем активной помощи водителю. По мнению представителей компании, такой подход позволит ускорить вывод на рынок готовых решений и быстрее добиться окупаемости бизнеса.