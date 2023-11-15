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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские автодизайнеры берут на вооружение системы искусственного интеллекта
Для самых разных задач.

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Издание DigiTimes поясняет, что японские автопроизводители с энтузиазмом используют те возможности, которые перед ними открывают системы генеративного искусственного интеллекта. По меньшей мере, Toyota Motor, Honda Motor, а также связанные с ними компании Subaru и Sony Honda Mobility уже на практике используют генеративный искусственный интеллект на разных этапах создания автомобилей. Проще всего в этой сфере экспериментировать с дизайном экстерьера, и Honda продемонстрировала внешность концепта компактного электромобиля Sustaina-C, сформировать которую помогла система искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Honda Motor

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Toyota использует генеративные системы искусственного интеллекта в тех же целях, а вот Subaru предпочитает ограничивать сферу их применения отдельными функциями, чтобы не столкнуться с претензиями в сфере авторских прав. Sony Honda Mobility рассчитывает привлекать искусственный интеллект для совершенствования своих систем активной помощи водителю. По мнению представителей компании, такой подход позволит ускорить вывод на рынок готовых решений и быстрее добиться окупаемости бизнеса.

#искусственный интеллект #автомобили #toyota #honda #subaru
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