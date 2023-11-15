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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
А к 2028 году уравняет цены на более крупные электромобили.

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Агентство Reuters поведало новые подробности о планах Renault по развитию своего бизнеса, связанного с электромобилями. Подразделение Ampere, которое на них специализируется, должно выйти на фондовый рынок в следующем году, и вырученные средства можно будет направить на разработку новых моделей и организацию производства электромобилей. Для Renault данная деятельность не нова, но в современных условиях рынку требуются массовые и недорогие электромобили, что компания прекрасно осознаёт.

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Источник изображения: Dacia

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По словам представителей Renault, французский автогигант собирается сосредоточиться на снижении затрат для удержания цен на электромобили на низком уровне, при этом норму прибыли компания склонна повышать. Уже через пару лет компания собирается предлагать клиентам в Европе компактные электромобили по цене сопоставимых по габаритам аналогов с ДВС. К 2027-2028 годам паритет будет достигнут для более крупных электромобилей. К 2025 году Ampere собирается увеличить выручку от реализации электромобилей до 10 млрд евро в год, а к 2031 году удвоить её до 25 млрд евро.

#электромобили #renault
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