Спрос на 3-нм компоненты не сможет перевесить общую ситуацию.

По итогам октября тайваньская компания TSMC смогла нарастить выручку на 16% относительно аналогичного месяца прошлого года, а последовательно она увеличилась сращу на 35%. По мнению аналитиков J.P. Morgan, эти сигналы не стоит воспринимать как указание на неизбежный рост выручки TSMC в четвёртом квартале.

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Источник изображения: Apple

По словам экспертов, требуется не менее трёх или четырёх месяцев, прежде чем заказы на выпуск чипов со стороны клиентов TSMC отобразятся на выручке самой компании. Скорее всего, октябрьский всплеск выручки связан с заблаговременным выпуском компанией TSMC новых 3-нм процессоров Apple, которые используются как в смартфонах поколения iPhone 15, так и в обновлённой линейке компьютеров Mac.

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При этом в целом по рынку спрос на полупроводниковые компоненты более зрелых поколений начнёт восстанавливаться не так скоро и активно, по мнению аналитиков J.P. Morgan, поэтому и квартальная выручка TSMC в текущем периоде не сможет заметно вырасти. Тем более, что на направлении iPhone 15 контрактные производители смартфонов Apple даже ожидают снижения заказов со стороны этой компании, по словам экспертов.