Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики призывают не рассчитывать на рост выручки Apple в этом квартале
Спрос на 3-нм компоненты не сможет перевесить общую ситуацию.

реклама

По итогам октября тайваньская компания TSMC смогла нарастить выручку на 16% относительно аналогичного месяца прошлого года, а последовательно она увеличилась сращу на 35%. По мнению аналитиков J.P. Morgan, эти сигналы не стоит воспринимать как указание на неизбежный рост выручки TSMC в четвёртом квартале.

реклама

Источник изображения: Apple

По словам экспертов, требуется не менее трёх или четырёх месяцев, прежде чем заказы на выпуск чипов со стороны клиентов TSMC отобразятся на выручке самой компании. Скорее всего, октябрьский всплеск выручки связан с заблаговременным выпуском компанией TSMC новых 3-нм процессоров Apple, которые используются как в смартфонах поколения iPhone 15, так и в обновлённой линейке компьютеров Mac.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

При этом в целом по рынку спрос на полупроводниковые компоненты более зрелых поколений начнёт восстанавливаться не так скоро и активно, по мнению аналитиков J.P. Morgan, поэтому и квартальная выручка TSMC в текущем периоде не сможет заметно вырасти. Тем более, что на направлении iPhone 15 контрактные производители смартфонов Apple даже ожидают снижения заказов со стороны этой компании, по словам экспертов.

#аналитика #apple #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Kioxia завершила прошлый квартал с убытками в размере $665 млн
Всего за десять торговых дней капитализация NVIDIA выросла на $219 млрд
Прошлогодние санкции США против Китая не были эффективными, как показало парламентское расследование
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
25
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
30
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
11
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
14
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
21
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
+
О восстании советских пленных в Пакистане в 1985 году
3

Сейчас обсуждают

Omon-Ra
09:56
зелот, ты сменил ник?
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
Иван Сахарный
09:54
Интелбой говорит про укрепление рубля и втягивает оверпрайснутые печки :))) Энтузиасты не пользуются АМД?
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
Руслан
09:51
Это конечно неплохо, но Лиза бьёт по рукам тем, кто подумывал на ам5 переходить. Будут и дальше ам4 юзать
AMD готовит процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D для платформы AM4
Китя.
09:46
Китай экстренно выводит деньги из США. Дело запахло порохом.
Курс доллара упал ниже 91 рубля впервые с 28 июля текущего года
Циклон-Б
09:42
курс одамкодыра упал ниже ромзанкодыра впервые с вентефля вофля буль буль
Курс доллара упал ниже 91 рубля впервые с 28 июля текущего года
Циклон-Б
09:40
одамкодыр получил медаль за прибавку к пенсии
В Госдуме приняли закон о повышении пенсий в России
Вася Пупкин
09:34
Автор, какое укрепление рубля? Ты еьвнуттый?
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
Фёдор Волк
09:31
А кто подскажет , где этот клоун подписку годовую берёт за 204 бакса?) Тяжело ему живется конечно.
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Тимур Закиров
09:31
Не если , он по тестах энергоэффективнеее и мощнее , даже A17 Pro по все уступает, советую смотреть на канале Geekerwan
Vivo X100, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300, увеличил производительность на 40%
JugadorGL
09:22
Анонс H200 и презентация будущих B100 не прошли даром.
Всего за десять торговых дней капитализация NVIDIA выросла на $219 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем