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Новости Hardware Алексей Сычёв
Прошлогодние санкции США против Китая не были эффективными, как показало парламентское расследование
Данные мероприятия нуждаются в ежегодной экспертизе, как считает профильный комитет Конгресса США.

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Конгресс США, как сообщает Reuters, представил вниманию правительства страны 741-страничный отчёт, в котором проводится оценка эффективности введённых в октябре прошлого года санкций против китайского полупроводникового сектора. Авторы отчёта приходят к выводу, что санкции США в их изначальном виде не обеспечили необходимого результата. Помимо прочего, у американских чиновников мало возможностей для контроля за конечным использованием ввозимого в КНР оборудования для производства чипов, как отмечается в докладе.

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Источник изображения: ASML

Во-вторых, Нидерланды и Япония к санкциям США присоединились только к сентябрю и июлю текущего года соответственно, и у китайских производителей было достаточно времени, чтобы увеличить закупки оборудования для производства чипов в Японии и Нидерландах, когда на американском направлении уже действовал запрет. В частности, из Нидерландов за первые восемь месяцев этого года получил оборудования на общую сумму $3,2 млрд. Данная сумма увеличилась год к году почти в два раза. В целом импорт такого оборудования в Китай за указанный период достиг $13,8 млрд.

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Авторы доклада не предлагают конкретных мер по повышению эффективности санкций против Китая, но призывают Конгресс проводить соответствующий анализ на ежегодной основе. Предполагается, что первую экспертизу такого рода должна в течение шести месяцев провести Счётная палата США, результаты затем будут преданы огласке.

#полупроводники #сша #китай #санкции
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