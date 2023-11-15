Данные мероприятия нуждаются в ежегодной экспертизе, как считает профильный комитет Конгресса США.

Конгресс США, как сообщает Reuters, представил вниманию правительства страны 741-страничный отчёт, в котором проводится оценка эффективности введённых в октябре прошлого года санкций против китайского полупроводникового сектора. Авторы отчёта приходят к выводу, что санкции США в их изначальном виде не обеспечили необходимого результата. Помимо прочего, у американских чиновников мало возможностей для контроля за конечным использованием ввозимого в КНР оборудования для производства чипов, как отмечается в докладе.

реклама

Источник изображения: ASML

Во-вторых, Нидерланды и Япония к санкциям США присоединились только к сентябрю и июлю текущего года соответственно, и у китайских производителей было достаточно времени, чтобы увеличить закупки оборудования для производства чипов в Японии и Нидерландах, когда на американском направлении уже действовал запрет. В частности, из Нидерландов за первые восемь месяцев этого года получил оборудования на общую сумму $3,2 млрд. Данная сумма увеличилась год к году почти в два раза. В целом импорт такого оборудования в Китай за указанный период достиг $13,8 млрд.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Авторы доклада не предлагают конкретных мер по повышению эффективности санкций против Китая, но призывают Конгресс проводить соответствующий анализ на ежегодной основе. Предполагается, что первую экспертизу такого рода должна в течение шести месяцев провести Счётная палата США, результаты затем будут преданы огласке.