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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Cruise запретила своим беспилотным такси возить пассажиров даже при наличии водителя за рулём
Теперь испытания продолжатся только на закрытых полигонах и в виртуальной среде.

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В начале октября прототип автоматического такси Cruise в Сан-Франциско наехал на отброшенного другим транспортным средством пешехода, применив экстренное торможение, и уже с зажатой под днищем женщиной попытавшись перестроиться к обочине для освобождения проезжей части в соответствии с заложенными в программу алгоритмами. Власти Калифорнии в октябре запретили Cruise продолжать эксплуатацию беспилотных такси на коммерческой основе на территории штата, но компания добровольно свернула их использование на всей территории США. Исключение было сделано только для испытательных поездок с водителями за рулём, которые подразумевали перевозку пассажиров, в том числе и за деньги.

Теперь, как сообщает Reuters, компания отзывает с маршрутов ещё 70 прототипов беспилотных такси, которые продолжали ездить с водителями за рулём, сохранявшими возможность вмешиваться в управление в сложных ситуациях. Отныне вся активность Cruise сводится к проведению испытаний на закрытых полигонах и обучению ПО в виртуальной симулируемой среде.

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Источник изображения: Cruise

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Одновременно Cruise расширит аудит своих систем безопасности с привлечением нанятых консультантов из компании Exponent, которые уже участвуют в расследовании причин октябрьского происшествия. Главный юрист GM Крейг Глидден (Craig Glidden) получит полномочия по контролю за деятельностью Cruise в сфере связей с общественностью и финансовой активностью компании. Кроме того, отдельно наняты внешние адвокаты, которым предстоит иметь дело с последствиями октябрьского инцидента в Сан-Франциско.

#автопилот #cruise #gm #беспилотное такси #дтп
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