Но заявила, что цены на флеш-память перестали снижаться.

Согласно информации Reuters, поддерживаемая международным консорциумом инвесторов японская компания Kioxia, основным акционером которой остаётся Toshiba, завершила минувший квартал с операционными убытками в размере $665 млн, но последовательно он сократился почти на четверть. К такому результату компанию привело снижения спроса на микросхемы твердотельной памяти, используемые в смартфонах и персональных компьютерах.

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Источник изображения: Reuters

В этом отношении статистика Kioxia ничем не выделяется на фоне большинства производителей памяти, которые продолжают страдать от перепроизводства микросхем NAND. В сегменте оперативной памяти ситуация начала выправляться чуть лучше, но Toshiba подобную продукцию не выпускает. Надежды на консолидацию бизнеса с Western Digital не оправдались, поскольку являющаяся инвестором Kioxia южнокорейская компания SK hynix твёрдо дала понять, что не одобрит сделку. Объединившись, Kioxia и WD могли бы стать крупнейшим производителем твердотельной памяти, либо вторым после Samsung — в зависимости от конъюнктуры рынка. Теперь Western Digital вынуждена рассчитывать на будущее отделение профильного бизнеса и вывод его на фондовый рынок, Kioxia в этих планах уже не фигурирует, хотя и продолжает вести совместный бизнес с WD в Японии.

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Представители Kioxia отметили, что цены на твердотельную память престали снижаться, а в следующем году начнут расти поставки смартфонов и ПК, поэтому компания смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. Возросшие цены на память уже в прошлом квартале помогли сократить операционные убытки, а ослабление японской национальной валюты тоже пошло Kioxia на пользу.