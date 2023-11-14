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Как сообщает издание DigiTimes, известный даже за пределами Китая местный долгожитель из числа разработчиков центральных процессоров — компания Loongson Technology, собирается в 2024 году приступить к разработке 7-нм процессоров серверного назначения. По предварительным данным, они будут использовать чиплетную компоновку.
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Эти передовые для китайского рынка решения придётся воплощать в жизнь контрактным производителям, поскольку сама Loongson выпуском чипов не занимается. Наиболее вероятным кандидатом остаётся китайская компания SMIC, которая уже наладила выпуск 7-нм мобильных процессоров HiSilicon для нужд Huawei, и они дебютировали в конце августа в составе новейших смартфонов серии Mate 60. Китайскому рынку необходимы прогрессивные серверные процессоры собственной разработки, и Loongson в этом отношении выбрала правильный вектор развития.