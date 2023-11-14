Впервые после 16 месяцев падения.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные октябрьской статистики официальных властей Южной Кореи, по итогам этого месяца экспортная выручка от поставок памяти за пределы страны выросла на 1%, и положительная динамика в этой сфере наблюдается впервые за 16 предыдущих месяцев.

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Источник изображения: SK hynix

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Многокристальные решения типа HBM вполне предсказуемо прибавили больше всех (12,2%), а вот более классические типы памяти пока не радуют восстановлением спроса: DRAM потеряла в экспортной выручке 8,1%, а NAND — 0,6%. Впрочем, в сентябре просадка экспортной выручки на обеих направлениях выражалась двузначными величинами в процентах, так что текущая динамика может считаться благоприятной. Южнокорейские чиновники даже подняли прогноз по росту ВВП на следующий год с 1,4 до 2,2%, поскольку полупроводниковая отрасль является одним из крупнейших генераторов доходов для национальной экономики. Дисплеи в октябре увеличили экспортную выручку страны на 13,1%, а вот рынок смартфонов пока слаб, поскольку на нём выручка сократилась на 3,3%, хотя это и меньше сентябрьских 5,2%.