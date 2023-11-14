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Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспорт памяти из Южной Кореи вернулся к росту
Впервые после 16 месяцев падения.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные октябрьской статистики официальных властей Южной Кореи, по итогам этого месяца экспортная выручка от поставок памяти за пределы страны выросла на 1%, и положительная динамика в этой сфере наблюдается впервые за 16 предыдущих месяцев.

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Источник изображения: SK hynix

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Многокристальные решения типа HBM вполне предсказуемо прибавили больше всех (12,2%), а вот более классические типы памяти пока не радуют восстановлением спроса: DRAM потеряла в экспортной выручке 8,1%, а NAND — 0,6%. Впрочем, в сентябре просадка экспортной выручки на обеих направлениях выражалась двузначными величинами в процентах, так что текущая динамика может считаться благоприятной. Южнокорейские чиновники даже подняли прогноз по росту ВВП на следующий год с 1,4 до 2,2%, поскольку полупроводниковая отрасль является одним из крупнейших генераторов доходов для национальной экономики. Дисплеи в октябре увеличили экспортную выручку страны на 13,1%, а вот рынок смартфонов пока слаб, поскольку на нём выручка сократилась на 3,3%, хотя это и меньше сентябрьских 5,2%.

#аналитика #финансы #южная корея #экспорт
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