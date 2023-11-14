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Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на ускорители NVIDIA сконцентрировался на более дорогих H100
В условиях дефицита берут самое дорогое и производительное.

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По оценкам Barclays, в третьем квартале спрос на ускорители NVIDIA со стороны клиентов компании почти полностью сконцентрировался на более дорогих чипах H100, а поставки более зрелых A100 значительно сократились. В условиях дефицита производственных мощностей по тестированию и упаковке чипов выпуску более дорогих H100 отдаёт приоритет сама NVIDIA, но они же более востребованы и её клиентами, поскольку за счёт более высокой производительности быстрее оправдывают затраты на их покупку.

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Источник изображения: NVIDIA

С дефицитом таких ускорителей, по мнению аналитиков Barclays, удастся справиться не ранее 2025 года, хотя руководство NVIDIA уже отмечало ранее, что проблема будет решена во второй половине 2024 года с высокой степенью вероятности. В текущем фискальном квартале, который завершится в январе следующего года, NVIDIA в серверном сегменте сможет выручить $18 млрд, по мнению представителей Barclays, хотя в среднем инвестиционное сообщество называет сумму в районе $14,3 млрд в своих прогнозах. На первый квартал следующего фискального года, который будет длиться с февраля по апрель включительно, Barclays тоже возлагает более высокие надежды: $20 млрд выручки в серверном сегменте против среднего прогноза по рынку на уровне $16 млрд.

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По мнению аналитиков, NVIDIA будет стараться увеличивать объёмы поставок не только флагманских ускорителей. Более доступные L40 в прошлом квартале были отгружены в количестве 100 000 штук, к первому кварталу следующего года (апрелю) объёмы поставок вырастут до 600 000 штук, к ним присоединятся и созданные для работы с китайским рынком в условиях новых санкций H20, L20 и L2.

#nvidia #аналитика #финансы #h100
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