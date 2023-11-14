Выгоду при этом получат все автопроизводители.

Как напоминает Financial Times, только в прошлом году руководство Tesla встречалось с высокопоставленными индийскими чиновниками три раза, и во время визита министра торговли и промышленности страны Пиюша Гойяла (Piyush Goyal) в США в этом месяце может состояться его встреча с Илоном Маском (Elon Musk). Хотя представители Tesla не комментируют подобные настойчивые слухи, считается, что американская компания заинтересована не только в импорте своих электромобилей в Индию, но и строительстве локального предприятия, на котором сможет наладить выпуск новой модели стоимостью менее $30 000 с определённым экспортным потенциалом.

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Источник изображения: Reuters

Tesla, как сообщают осведомлённые источники, пытается добиться преференций с точки зрения импортных пошлин, чтобы сделать свои электромобили более доступными для индийских покупателей. Сейчас местная таможня облагает пошлиной в размере 70 % завозимые в страну автомобили стоимостью до $40 000, свыше этого порога пошлина взимается в размере 100 %.

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Индийские чиновники готовы предоставить производителям электромобилей некий льготный период, в течение которого будет действовать пошлина в размере 15 %, но с условием обязательной локализации производства в дальнейшем. Как долго будет действовать такой льготный тариф, не уточняется, но подобные условия будут распространятся не только на Tesla, но и на всех прочих импортёров транспортных средств на электротяге. Пока данная инициатива ещё не согласована с индийским правительством. Tesla является не единственной стороной, заинтересованной в снижении импортных пошлин на автомобили в Индии, поскольку Великобритания сейчас ведёт со своей бывшей колонией переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, и этот пункт также активно обсуждается.