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Руководство AMD и Intel практически в один голос расхваливает свои новейшие процессоры для клиентских ПК, которые наделены возможностью аппаратного ускорения некоторых операций, связанных с работой систем искусственного интеллекта. Выпускающая компьютеры на основе процессоров обеих марок компания Asustek Computer, по информации DigiTimes, тоже видит в таких решениях определённый рыночный потенциал, но считает, что серьёзная экспансия будет наблюдаться не ранее 2025 года.
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По словам генерального директора Asustek Computer Самсона Ху (Samson Hu), смартфоны и ПК с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне будут появляться на рынке с 2024 года, но до его конца их распространение будет носить ограниченный характер. Лишь в 2025 году спрос на такие решения начнёт расти на десятки процентов. Разумеется, это будет способствовать оживлению рынка ПК, который сейчас переживает последствия кризиса перепроизводства, вызванного пандемией. Впрочем, Intel и AMD уверены, что завершение цикла поддержки Windows 10 будет стимулировать спрос на новые ПК уже со следующего года.