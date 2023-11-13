Темпы будут измеряться десятками процентов.

Руководство AMD и Intel практически в один голос расхваливает свои новейшие процессоры для клиентских ПК, которые наделены возможностью аппаратного ускорения некоторых операций, связанных с работой систем искусственного интеллекта. Выпускающая компьютеры на основе процессоров обеих марок компания Asustek Computer, по информации DigiTimes, тоже видит в таких решениях определённый рыночный потенциал, но считает, что серьёзная экспансия будет наблюдаться не ранее 2025 года.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

По словам генерального директора Asustek Computer Самсона Ху (Samson Hu), смартфоны и ПК с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне будут появляться на рынке с 2024 года, но до его конца их распространение будет носить ограниченный характер. Лишь в 2025 году спрос на такие решения начнёт расти на десятки процентов. Разумеется, это будет способствовать оживлению рынка ПК, который сейчас переживает последствия кризиса перепроизводства, вызванного пандемией. Впрочем, Intel и AMD уверены, что завершение цикла поддержки Windows 10 будет стимулировать спрос на новые ПК уже со следующего года.