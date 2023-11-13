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Заложив традицию для проведения корпоративных форумов Vision несколько лет назад, компания Intel старается ей следовать, если в её планы не вмешиваются форс-мажорные события типа пандемии. По информации VideoCardz, очередное мероприятие Vision 2024 намечено на период с 8 по 9 апреля будущего года, оно будет проходить в административном центре штата Аризона. Заметим, что в этом штате у компании Intel имеются предприятия по производству чипов и строятся новые, поэтому не исключено, что на форуме речь пойдёт о новых технологических решениях и инициативах.
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Желающие принять участие в мероприятии специалисты будут подавать заявки с января следующего года. На таких форумах Intel не рассказывает о новых линейках продуктов или своих перспективных планах в привязке к конкретным изделиям, но иногда проводит важные анонсы новинок или технологических платформ. С учётом текущей повестки дня, не исключено, что в следующем году докладчики Intel будут особое внимание уделять сфере искусственного интеллекта.