Но в строгом соответствии с экспортными ограничениями.

Помимо санкций США, на способность японских производителей оборудования для производства чипов поставлять свою продукцию в КНР влияют и внутренние правила и законы Японии, поэтому им приходится приспосабливаться под целый ряд постоянно меняющихся условий. Как поясняет Nikkei Asian Review, компания Nikon собирается воспользоваться появившейся возможностью увеличить свою выручку на китайском рынке, расширив продажи в КНР оборудования, которое под текущие санкции не попадает.

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Источник изображения: Nikon

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Речь идёт прежде всего о линейке степперов i-Line, которая была представлена ещё в конце прошлого века, а потому никак не регламентируется с точки зрения возможности поставок в Китай. Данный вид оборудования используется для экспозиции набора фотошаблонов на поверхность кремниевой пластины, в конкретном случае его можно использовать при работе с карбидом кремния и нитридом галлия. Данные материалы будут востребованы в ближайшие годы при изготовлении силовой электроники, необходимой в сегменте электромобилей. Китайский рынок в этом отношении развивается уверенными темпами, так что за последние три года Nikon увеличил количество местных специалистов в полтора раза именно с прицелом на такую перспективу.