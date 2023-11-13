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Получающая в Китае приличную часть своей выручки компания NVIDIA не хотела бы с нею расставаться, а потому на принятые в октябре очередные санкции США отреагировала подготовкой адаптированных под них ускорителей вычислений, которые начнут отгружаться местным клиентам уже в ближайшие недели. По информации DigiTimes, компания Intel тоже не хочет оставаться в стороне от тенденций, и предложит свою «китайскую альтернативу».
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Если NVIDIA свои ускорители A800 и H800, учитывающие прошлогодние экспортные ограничения США, поставляет в Китай уже многие месяцы подряд, то Intel ускорители Gaudi2 начала поставлять лишь в июле этого года. Как скоро она сможет сориентироваться в условиях новых санкций, остаётся только гадать. AMD пока не особо обсуждает влияние данных ограничений на свою деятельность, но после начала поставок на мировой рынок ускорителей семейства Instinct MI300 наверняка должна будет сделать заявление, касающееся перспектив появления на китайском рынке тех самых «адаптированных решений», о которых обмолвилась в этом году.