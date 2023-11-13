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Возможно, доля китайского производителя твердотельной памяти YMTC на мировом рынке подобной продукции и измеряется единицами процентов, с технологической точки зрения эта молодая компания не так уж сильно отстаёт от зарубежных соперников с куда более богатой историей. Как сообщает Reuters, к девятому ноября китайская YMTC настолько набралась храбрости, что смогла подать иск в Федеральный окружной суд по округу Северной Калифорнии, обвинив американскую Micron Technology в нарушении восьми своих запатентованных технологий.
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Суть претензий не конкретизируется, но представители YMTC пояснили, что оспариваемые технологии имеют отношение к разработке, производству и работе памяти типа 3D NAND. Китайская сторона считает, что Micron незаконно использует разработки YMTC для укрепления собственного положения на рынке. Взаимоотношения Micron с китайскими конкурентами и властями нельзя назвать однозначными. С одной стороны, в мае этого года продукция Micron в Китае попала под запрет для использования в критически важной информационной инфраструктуре. С другой стороны, компания не отказалась от намерений вложить почти $600 млн в расширение своего локального предприятия по тестированию и упаковке микросхем памяти.