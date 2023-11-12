И это только по статистике публичных компаний.

Как сообщает издание South China Morning Post, на этой неделе глава секции разработки интегральных микросхем Китайской ассоциации полупроводниковой отрасли Вэй Шаоцзюнь (Wei Shaojun) предостерёг отечественных разработчиков от слепой погони за успехом в постоянно меняющихся в сторону ухудшения условиях. Импортозамещение, по его словам, должно реализовываться рационально и взвешенно. Например, не следует увлекаться воссозданием примитивных зарубежных компонентов. При этом эксперт признаёт, что новые санкции США создают для Китая серьёзные препятствия для прогресса в сфере разработки систем искусственного интеллекта и строительства суперкомпьютеров.

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Источник изображения: SMIC

Как пояснил представитель отраслевой ассоциации, в минувшем полугодии в Китае действовало 108 публичных компаний, специализирующихся на разработке чипов, они сформировали 23,5% всей отраслевой выручки, что соответствует сумме в $18,6 млрд. Проблема заключается в том, что 42 публичные компании такой специализации завершили полугодие с убытками. С какими проблемами сталкиваются частные компании, которые не должны раскрывать свои убытки на регулярной основе, остаётся только догадываться.

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Китайские разработчики чипов по итогам всего года должны увеличить совокупную выручку на 8% до $76,7 млрд, но в прошлом году прирост составлял 16,5%. По итогам этого года количество китайских компаний, занимающихся разработкой чипов, увеличится с 3243 до 3541 штуки. Подобные темпы экспансии, по мнению экспертов, создают угрозу перенасыщения. Не все компании сектора способны эффективно функционировать в условиях сильнейшей конкуренции, а стремительный рост их количества просто приводит к нерациональному распределению ресурсов. В разработке чипов в КНР сейчас задействовано около 287 000 человек.