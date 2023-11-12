Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Почти 40% разработчиков чипов в Китае завершили полугодие с убытками
И это только по статистике публичных компаний.

реклама

Как сообщает издание South China Morning Post, на этой неделе глава секции разработки интегральных микросхем Китайской ассоциации полупроводниковой отрасли Вэй Шаоцзюнь (Wei Shaojun) предостерёг отечественных разработчиков от слепой погони за успехом в постоянно меняющихся в сторону ухудшения условиях. Импортозамещение, по его словам, должно реализовываться рационально и взвешенно. Например, не следует увлекаться воссозданием примитивных зарубежных компонентов. При этом эксперт признаёт, что новые санкции США создают для Китая серьёзные препятствия для прогресса в сфере разработки систем искусственного интеллекта и строительства суперкомпьютеров.

реклама

Источник изображения: SMIC

Как пояснил представитель отраслевой ассоциации, в минувшем полугодии в Китае действовало 108 публичных компаний, специализирующихся на разработке чипов, они сформировали 23,5% всей отраслевой выручки, что соответствует сумме в $18,6 млрд. Проблема заключается в том, что 42 публичные компании такой специализации завершили полугодие с убытками. С какими проблемами сталкиваются частные компании, которые не должны раскрывать свои убытки на регулярной основе, остаётся только догадываться.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Китайские разработчики чипов по итогам всего года должны увеличить совокупную выручку на 8% до $76,7 млрд, но в прошлом году прирост составлял 16,5%. По итогам этого года количество китайских компаний, занимающихся разработкой чипов, увеличится с 3243 до 3541 штуки. Подобные темпы экспансии, по мнению экспертов, создают угрозу перенасыщения. Не все компании сектора способны эффективно функционировать в условиях сильнейшей конкуренции, а стремительный рост их количества просто приводит к нерациональному распределению ресурсов. В разработке чипов в КНР сейчас задействовано около 287 000 человек.

#аналитика #полупроводники #китай #китайские производители #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По итогам октября TSMC заметно нарастила выручку как последовательно, так и год к году
TSMC готова построить в Японии предприятие по выпуску 6-нм чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
30
Как сломалась моя Xbox series S
30
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
24
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
6
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
11
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
1
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
4
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
08:27
4080 vs 7900XTX: зелень хуже в растеризации, примерно равна в лучах (если брать оптимизированные под оба лагеря игры), имеет на 50% меньше видеопамяти, имеет устаревший DP 1.4 против DP 2.1 у Radeon, ...
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
El Grechko
08:27
Порт рояль вышел в начале 2019, для видеокарт 20й серии (других не было). Там трассировка ну чисто для галочки, эффектики посчитать. Хардкорный рейтрейсинг в то время был в квейке 2 только. Сейчас, ч...
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Николай Власов
08:24
Причем местным (усть-кутовцам ) запрещено работать на заводе
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Евгений Мирный
08:24
И что такого? Эти телефоны все не кондиция. Их продают в странах Индии, Пакистана, Ирака, Афганистана.
Новый OPPO A38 будет оснащен процессором MediaTek Helio G80 и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч
Vorvort
08:21
Starfield, Baldurs gate 3, FarCry 6, Remnant 2, CoD: MW2, RDR2. Все хорошо оптимизированы под оба лагеря.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Олег Тимофеев
08:13
Остаётся только аплодировать этому шоу. Как всегда некоторые технические недочеты покажут попытку продать кирпичь.
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
Александр Манушкин
08:11
На пука невыдит очень долго будите сосать лалеску года 3
GTA 6 не выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One
Андрей Иванов
08:08
Или хотя бы чтобы в одном случае тупо планка на 16, а в другом две по 8
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
Кирилл Прозоровский
08:01
А 80й калибр это скока? Калибр если помнится это для ствола вроде, сколько зарядов данного размера в него помещается. Поэтому 12 больше 16 го. А это вообще со спичку значит,? Непонятно.
Инженеры из РФ создали авиационную ракету нового поколения, сочетающую фугасную и бронебойные части
Лев корл
07:59
Нуу, в маркетинге равных огрызочникам трудно найти. Задурят мозги, что все равно макбук мастхэв. А у них, у них...))) И люди поведутся, к бабке не ходи)) Я хотел в свое время прошку взять когда была м...
Apple утверждает, что 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro 2023 на базе SoC M3 за 1600$ эквивалентны 16 ГБ в ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем