Помог выход на рынок новых смартфонов Apple.

Квартальный отчёт за период с июля по сентябрь включительно компания TSMC публиковала в середине октября, но сейчас уже появилась статистика за октябрь, и она предоставляет некоторые поводы для оптимизма. По крайней мере, в прошлом месяце выручка TSMC выросла последовательно на 34,8% до $7,52 млрд, а в годовом сравнении она увеличилась на 15,7%.

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Источник изображения: TSMC

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Впрочем, такой обусловленный сезонными тенденциями всплеск спроса на полупроводниковые компоненты не смог переломить общую тенденцию текущего года, и по итогам первых десяти месяцев этого года выручка TSMC сократилась на 3,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Бизнес компании продолжает сильно зависеть от рынка смартфонов, и если в октябре в отдельности начало поставок новых iPhone позволило поднять выручку, то по итогам всего года TSMC может столкнуться со снижением совокупной выручки.