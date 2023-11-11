Если машины стоят, то и обслуживать их не нужно.

Получив в августе текущего года право перевозить пассажиров на коммерческой основе по всей территории Сан-Франциско, служба беспилотных такси к началу октября столкнулась с серьёзной проблемой — под колёса одного из прототипов попала женщина, сбитая другим транспортным средством. Применив экстренное торможение, беспилотное такси Cruise не смогло предотвратить блокировку пострадавшей под днищем машины в пределах колёсной базы, а заложенная в управляющие алгоритмы попытка освободить проезжую часть после ДТП, прижавшись к обочине, привела к тому, что несчастную жертву этот прототип протащил ещё шесть метров.

После происшествия лицензия на осуществление пассажирских перевозок у Cruise была отозвана властями Калифорнии, а затем компания добровольно приостановила эксплуатацию нескольких сотен прототипов в тех районах США, где они уже работали до этого. Как сообщает CNBC, в условиях преимущественно простаивающего автопарка компании Cruise больше не требуется прежнее количество подрядных работников, которые занимались обслуживанием транспортных средств или обеспечивали клиентскую поддержку услуг. Компания вынуждена приступить к сокращению штата профильных специалистов, хотя и рассчитывает возобновить профильную деятельность в будущем.

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Источник изображения: Cruise

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Негативное влияние на репутацию оказала и необходимость отозвать 594 прототипа беспилотных такси для обновления управляющего программного обеспечения. Предполагается, что в предыдущей версии оно не совсем надёжно распознавало малолетних пешеходов, хотя никаких реальных происшествий с их участием пока не было зарегистрировано. Среди тех подрядчиков, кто будет сокращён, упоминаются люди, отвечавшие за мойку беспилотных такси и зарядку их тяговых батарей, а также выполнявшие регулярное техническое обслуживание этих машин.