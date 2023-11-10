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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские поставщики оборудования тоже увеличили зависимость от китайских заказов
По примеру ASML.

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По информации Bloomberg, в прошлом квартале китайские клиенты обеспечили около 43% выручки японской компании Tokyo Electron, которая контролирует около 90% мирового рынка оборудования для нанесения фоторезистивного слоя на кремниевые пластины при производстве чипов. В прошлом фискальном году, который завершился в марте, доля китайских клиентов в выручке этой компании не превышала 20%.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Попутно Tokyo Electron повысила прогноз по выручке, чистой прибыли и норме прибыли на текущий фискальный год, который завершится в марте 2024 года, во много объяснив это сохранением высокого спроса на оборудование со стороны китайских клиентов. В сегменте DRAM рынок тоже начинает оживать, а вот память типа NAND пока не пользуется особым спросом из-за накопившихся излишков. В целом, как считают представители Tokyo Electron, весь рынок полупроводниковой продукции начнёт восстанавливаться не ранее второго квартала или даже середины следующего года. Тогда же компания начнёт получать дополнительную выручку в связи с ростом спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта.

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По словам японского поставщика, доля китайских клиентов в квартальной выручке выросла ещё и из-за того, что покупатели из других стран воздерживались от приобретения нового оборудования, оглядываясь на положение дел на мировом рынке чипов. Китайские клиенты сосредоточились на закупке оборудования для зрелой литографии. Они же в прошлом квартале сформировали и 46% выручки нидерландской компании ASML. В этом отношении квартальный отчёт Tokyo Electron подтвердил наблюдаемую тенденцию.

#полупроводники #китай #санкции #япония #китайские производители
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