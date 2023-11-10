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Как поясняет Bloomberg, тенденцию миграции за пределы Китая демонстрирует и компания Luxshare, которая начинала историю своего взаимодействия с Apple в качестве подрядчика по выпуску беспроводных наушников, но постепенно расширяет сферу своего влияния. Этот контрактный производитель электроники взялся увеличить свои вложения в развитие производственного кластера на севере Вьетнама более чем в два раза до $504 млн.
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Это не единственный подрядчик Apple, который за последние годы увеличил своё присутствие во Вьетнаме. За прошедшие десять лет само по себе количество компаний, выпускающих что-то для Apple в этой стране, увеличилось в четыре раза. Luxshare своё новое предприятие во Вьетнаме планирует построить в течение ближайшего года или двух. Конкурирующая GoerTek тоже собирает AirPods по заказу Apple по соседству с предприятиями Luxshare во Вьетнаме. Новый комплекс площадью около 290 000 квадратных метров обеспечит работой несколько десятков тысяч сотрудников и будет специализироваться на выпуске шлейфов, умных часов, меток и стилусов, а также телекоммуникационного оборудования.