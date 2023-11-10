Прикурить не найдётся?

Не очень пока успешная в коммерческом плане компания Lucid Motors пока выпускает единственный электрический седан Air в нескольких модификациях, и продолжает совершенствовать его не только с точки зрения программного обеспечения, но и в плане сервисных функций. С этого месяца компания начинает распространять на территории США программное обновление, которое активирует функцию RangeXchange, позволяющую владельцам электромобилей марки Lucid при помощи специального кабеля подзаряжать от своей тяговой батареи другие транспортные средства.

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Источник изображения: Lucid Motors

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Предельная отдаваемая «донором» мощность достигает 9,6 кВт, предполагается, что за час такой подзарядки получатель помощи сможет увеличить запас хода на 38–64 км, в зависимости от особенностей своей бортовой электросети. Кабель для такой подзарядки одной машины от другой Lucid начнёт продавать в США уже в этом месяце, но его стоимость пока не уточняется, хотя вряд ли удовольствие можно будет назвать дешёвым, учитывая действующую ценовую политику производителя. Естественно, бортовую сеть электромобилей Lucid со временем можно будет использовать и для питания прочих внешних потребителей, а также для возврата электроэнергии в сеть при наличии такой необходимости.