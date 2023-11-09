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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Яндекс» представил колонку «Станция Миди», продажи которой начнутся с 16 ноября
Она светится и много чего умеет.

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Компания «Яндекс» представила новую модель «Яндекс Станции» под названием «Миди». Ключевая особенность устройства — улучшенное звучание, обеспечиваемое тремя динамиками общей мощностью 24 Вт. Здесь уместно привести сравнение со «Станцией Мини» — у неё только 10 Вт.

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«Станция Миди» может похвастаться наличием LED-подсветки, а дисплей поддерживает анимированные реакции голосового помощника «Алиса». Производитель заверяет, что «Станция Миди» может адаптировать своё звучание под форму и размер комнаты, поэтому ей будет удобно пользоваться в любом помещении.

Создатели новой станции также заявили о наличии в устройстве нейронного процессора, который позволит «Алисе» лучше отзываться на команды. «Яндекс» также улучшил распознавание голоса, поэтому виртуальный ассистент умеет, например, собирать уникальные подборки музыки для каждого пользователя в семье. «Станция Миди» поддерживает протокол Zigbee, который позволяет ей управлять совместимыми устройствами «умного» дома даже без подключения к Сети. Напомним, предыдущие колонки компании не имели такой возможности.

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Габариты устройства — 96 x 96 x 110 мм, вес — 0,9 кг. Продажи «Станции Миди» начнутся 16 ноября, но цену «умной колонки» создатели пока не спешат обнародовать.

#яндекс #станция миди
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«Яндекс» представил колонку «Станция Миди», продажи которой начнутся с 16 ноября
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