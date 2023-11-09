Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стартап Neuralink Илона Маска уже в следующем году вживит мозговой имплант более чем десятку человек
Количество добровольцев измеряется тысячами человек.

реклама

Основанный в 2016 году стартап Neuralink в очередной раз доказал, что для богатейшего человека мира, коим периодически по версии разных рейтингов становится Илон Маск (Elon Musk), общепринятые правила могут меняться. Как поясняет Bloomberg, этой молодой компании, которая лишь недавно получила в США разрешение на проведение клинических испытаний на людях, удалось убедить регуляторов из ведомства FDA, что процедура вживления импланта в головной мозг достаточно безопасна, чтобы уже в следующем году провести операции сразу на 11 пациентах. Обычно чиновники в США разрешают провести единичный эксперимент, а потом заставляют авторов ждать целый год, чтобы убедиться в отсутствии осложнений у первого пациента, прежде чем разрешить последующие эксперименты на других людях.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Явно стремящийся догнать и перегнать всех Илон Маск во многом способствовал появлению у Neuralink намерений в 2025 году провести 27 операций на людях, в 2026 году вживить имплант ещё 79 пациентам, а годом позже провести ещё 499 операций. К концу десятилетия компания планирует проводить более 22 тысяч операций в год, а уже к 2028 году её выручка от их проведения превысит $100 млн в год при средней стоимости $40 000 за каждую.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В прошлом году компания провела 294 операции на животных, для чего использовала специально разработанного робота, в чьи задачи входит внедрение 64 электродов толщиной 5 мкм каждый в кору головного мозга подопытных. Непосредственно на эту часть операции у робота уходит около 25 минут, а остальные два часа трудятся хирурги и их ассистенты, как это представляют себе в компании в случае с проведением операции на человеке. Имплант, который вставляется заподлицо с поверхностью черепной коробки в небольшое отверстие, передаёт информацию беспроводным способом и так же заряжается за пару часов, чтобы проработать без подзарядки чуть дольше. В новой ревизии имплант должен получить возможность работать весь день и заряжаться в течение ночи. К его функциям пока относится распознавание импульсов, которые призваны управлять конечностями человека или курсором на дисплее компьютера. В дальнейшем Neuralink разработает и отдельный имплант для спинного мозга, который позволит вернуть подвижность собственным конечностям пациента и не потребует использования бионических протезов или внешних манипуляторов.

#илон маск #neuralink #интерфейс мозг-компьютер #мозговой чип
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Минсвязи Израиля объявило о разрыве отношений со SpaceX после слов Илона Маска о задействовании Starlink в секторе Газа
Илон Маск заявил, что предоставит доступ к Starlink гуманитарным организациям в секторе Газа
Выпуск электромобиля Tesla стоимостью 25 000 евро будет налажен в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
8
История одного НЕ корпуса
39
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
2

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
15:59
Делят шкуру неубитого медведя. В конечном итоге вся эта погоня за "искусственным интеллектом" закончиться очередным витком деградации.
«Яндекс» запустил новую систему входа в сервисы – теперь с помощью картинки
Vito Vago
15:59
Так это и так понятно, игра и близко не стоит с книгой "Непобедимый".
Краткий обзор игры "The Invincible"
OgoGoLog
15:57
Из запчастей геранек, оставшихся на развалинах украинских военных объектов пытаются собрать что-то целое. А потом, наверное, скажут, что Иран у них разработку ещё 10 лет назад украл.
Украинское предприятие «Укроборонпром» рассказало про создание своего аналога иранского «Шахеда»
Тимур Шатунов
15:55
А так же планшет, книжную читалку, ноутбук, метроном и ...семью
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
Краснов Глеб
15:52
У нас Донецк горит каждый день,а мы подсчитываем подбитые израильские танки.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
FelsheR-BAN100712
15:49
да и евреям верить - так себе.)
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
daimos
15:45
https://www.youtube.com/watch?v=IPwgs9g2QNU
Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 Super могут быть представлены 8 января
старый мох
15:45
петух раскудахтался :D
Зеленский: ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году
daimos
15:44
Как же задрала эта показушность во всем, когда элементарные вещи просто не работают! Зато деньги освоены. Когда простор для бизнеса - отделение в любом населенном пункте, но почему-то греф допер, как ...
«Почта России» отказалась от доставок посылок с помощью беспилотников
Eppius
15:42
Как там евоный распиаренный Хипперлуп поживает? Трепач он тот еще. Хотя старлинк, многоразовый корабль и тесла у него получились хорошо.
Стартап Neuralink Илона Маска уже в следующем году вживит мозговой имплант более чем десятку человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем