Количество добровольцев измеряется тысячами человек.

Основанный в 2016 году стартап Neuralink в очередной раз доказал, что для богатейшего человека мира, коим периодически по версии разных рейтингов становится Илон Маск (Elon Musk), общепринятые правила могут меняться. Как поясняет Bloomberg, этой молодой компании, которая лишь недавно получила в США разрешение на проведение клинических испытаний на людях, удалось убедить регуляторов из ведомства FDA, что процедура вживления импланта в головной мозг достаточно безопасна, чтобы уже в следующем году провести операции сразу на 11 пациентах. Обычно чиновники в США разрешают провести единичный эксперимент, а потом заставляют авторов ждать целый год, чтобы убедиться в отсутствии осложнений у первого пациента, прежде чем разрешить последующие эксперименты на других людях.

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Источник изображения: Bloomberg

Явно стремящийся догнать и перегнать всех Илон Маск во многом способствовал появлению у Neuralink намерений в 2025 году провести 27 операций на людях, в 2026 году вживить имплант ещё 79 пациентам, а годом позже провести ещё 499 операций. К концу десятилетия компания планирует проводить более 22 тысяч операций в год, а уже к 2028 году её выручка от их проведения превысит $100 млн в год при средней стоимости $40 000 за каждую.

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В прошлом году компания провела 294 операции на животных, для чего использовала специально разработанного робота, в чьи задачи входит внедрение 64 электродов толщиной 5 мкм каждый в кору головного мозга подопытных. Непосредственно на эту часть операции у робота уходит около 25 минут, а остальные два часа трудятся хирурги и их ассистенты, как это представляют себе в компании в случае с проведением операции на человеке. Имплант, который вставляется заподлицо с поверхностью черепной коробки в небольшое отверстие, передаёт информацию беспроводным способом и так же заряжается за пару часов, чтобы проработать без подзарядки чуть дольше. В новой ревизии имплант должен получить возможность работать весь день и заряжаться в течение ночи. К его функциям пока относится распознавание импульсов, которые призваны управлять конечностями человека или курсором на дисплее компьютера. В дальнейшем Neuralink разработает и отдельный имплант для спинного мозга, который позволит вернуть подвижность собственным конечностям пациента и не потребует использования бионических протезов или внешних манипуляторов.