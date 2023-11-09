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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 Super могут быть представлены 8 января
На это время намечена трансляция с CES 2024.

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Как поясняет ресурс VideoCardz, выступление представителей NVIDIA на грядущей выставке CES 2024 в Лас-Вегасе состоится в восемь часов утра 8 января следующего года по местному времени. Мероприятие в планах NVIDIA пока обозначается нейтрально — NVIDIA Special Address, оно должно предварять начало работы выставки, которое намечено на 9 января 2024 года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Тем не менее, представители VideoCardz считают, что на этом мероприятии NVIDIA поведает хотя бы основные новости о семействе видеокарт GeForce RTX 40 Super, которое будет состоять из трёх моделей. Флагманская GeForce RTX 4080 Super должна расположиться на ступень ниже GeForce RTX 4090, предлагая графический процессор AD103-400 с 10240 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти типа GDDR6X. Между GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti расположится GeForce RTX 4070 Ti Super, которая может использовать как графический процессор AD102-175, так и AD103-275 с 8448 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти типа GDDR6X. В отличие от двух других видеокарт серии, которые получат 256-разрядную шину, младшая GGGeForce RTX 4070 Super будет довольствоваться 12 Гбайт памяти типа GDDR6X с 192-разрядной шиной. В её основе могут лежать как чип AD103-175, так и чип AD104-350 с 7168 ядрами CUDA.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 40
Источник: videocardz.com
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