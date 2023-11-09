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Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале клиенты Arm поставили на рынок 7,1 млрд чипов
А за прошлый год — 30,6 млрд.

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Агентство Bloomberg заострило своё внимание на том, что Arm впервые с момента выхода на американский фондовый рынок в сентябре этого года опубликовала общедоступный квартальный отчёт. Выручка компании выросла на 28% в годовом сравнении до $806 млн, оказавшись выше прогнозов. В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $720 до $800 млн, по итогам всего фискального года — от $2,96 до $3,08 млрд. Квартальный прогноз оказался хуже ожиданий, а годовой несколько выше, но в совокупности это привело к снижению курса акций компании на 7%.

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Источник изображения: Arm

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Не менее интересно отметить, что в прошлом квартале клиентами Arm было отгружено 7,1 млрд чипов, что на 5% меньше итогов аналогичного периода прошлого года, но на 4% больше результата предыдущего квартала. По мнению представителей компании, такой локальный перелом позволяет говорить о возвращении спроса на полупроводниковые компоненты. Однако, в сегменте смартфонов, который формирует почти половину выручки компании, пока наблюдается спад, и переломить ситуацию за счёт других сегментов рынка не так просто. Кстати, в прошлом году клиенты Arm отгрузили 30,6 млрд чипов, а всего за время существования компании было поставлено на рынок 272,5 млрд чипов, использующих разработанные ею архитектурные решения.

#аналитика #финансы #процессоры #arm
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