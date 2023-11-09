Он госпитализирован с подозрением на инсульт.

Агентство Bloomberg со ссылкой на мексиканское издание TMZ и газету Reforma сегодня сообщило, что сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) был на этой неделе госпитализирован в Мексике, куда он прибыл для участия в мероприятии World Business Forum. После выступления Возняку стало плохо, как сообщает мексиканская пресса, он попал в больницу с симптомами сильного головокружения.

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Источник изображения: Bloomberg

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По данным источников, люди из ближайшего окружения направились в столицу Мексики на частном самолёте для оценки состояния 73-летнего бизнесмена и в случае необходимости — его эвакуации в США. По информации мексиканских СМИ, состояние госпитализированного с подозрением на инсульт Возняка остаётся стабильным, он получает первоклассную медицинскую помощь. Стив Возняк принимал участие в создании компании Apple в 1976 году с ныне покойным Стивом Джобсом (Steve Jobs). Покинув её окончательно в 1987 году, Возняк продолжал активную предпринимательскую и общественную деятельность. Официальные представители предпринимателя никак не комментируют ситуацию.