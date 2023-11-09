После столкновений они больше не будут пытаться прижаться к обочине.

Второго октября этого года один из прототипов беспилотных такси Cruise, который передвигался по улицам Сан-Франциско, стал невольным соучастником наезда на пешехода, которого отбросило под его колёса от другой машины. Автоматически применив экстренное торможение, прототип в дальнейшем попытался прижать к обочине, когда под днищем машины находилась пострадавшая, в результате несчастную он протащил по земле ещё около шести метров, пока дальнейшее движение не было заблокировано представителями экстренных служб.

Как сообщает CNBC, остановившая коммерческую эксплуатацию всех своих беспилотных такси компания Cruise сделала официальное заявление о необходимости обновления бортового программного обеспечения. Для этого будут отозваны 950 прототипов беспилотных такси, которым на программном уровне запретят двигаться к обочине после столкновения с объектами.

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Источник изображения: Cruise

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Компания дополнительно объявила о поиске кандидата на пост директора по безопасности движения. Вице-президент по безопасности и системам Луиз Чжан (Louise Zhang) пока будет временно исполнять данные обязанности, чтобы в дальнейшем передать полномочия преемнику. С января по сентябрь материнская корпорация GM потеряла на деятельности беспилотных такси Cruise около $1,9 млрд, и только в третьем квартале сумма убытков достигла $732 млн. Остановка деятельности автоматического таксопарка только усугубит материальные потери.