А пока она будет помогать сотрудникам компании в повседневной деятельности.

Ещё когда в мае этого года появились новости о запрете Samsung Electronics на использование сторонних систем генеративного искусственного интеллекта сотрудниками этой южнокорейской компании, её представители пояснили, что она займётся созданием собственной альтернативы чат-боту ChatGPT, чтобы у персонала не возникал соблазн загружать в «чужое облако» чувствительную информацию, изначально предназначенную только для служебного пользования.

Как сообщает Nikkei Asian Review, на этой неделе представители Samsung Electronics раскрыли имя фирменной системы искусственного интеллекта — его она позаимствовала у немецкого математика Карла Фридриха Гаусса, жившего в позапрошлом веке. На первом этапе Gauss будет помогать сотрудникам Samsung составлять электронные письма на корейском и английском языках, переводить содержимое документов на других языках и создавать изображения по текстовому описанию.

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Источник изображения: Samsung Electronics, Nikkei

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В дальнейшем фирменная система искусственного интеллекта поступит на службу рядовых пользователей устройств Samsung. В смартфонах марки такой «помощник» появится уже в следующем году. Тем самым, южнокорейский гигант постарается не отставать от конкурентов, которые в рамках своей экосистемы тоже стараются внедрять технологии генеративного искусственного интеллекта. По крайней мере, глава конкурирующей Apple Тим Кук (Tim Cook) на недавней отчётной конференции заявил, что компания пристально следит за развитием подобных технологий и вкладывает в их развитие достаточно большие суммы.