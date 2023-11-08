Основными выгодоприобретателями окажутся TSMC и Rapidus.

По информации Bloomberg, правительство Японии близко к тому, чтобы утвердить дополнительный бюджет в размере $13,3 млрд на поддержку развития национальной полупроводниковой отрасли. По предварительным данным, чуть более трети этой суммы будет направлено на поддержку массового производства чипов, и она едва ли не в полном объёме достанется TSMC и её двум партнёрам, которые строят совместное предприятие по выпуску чипов на западе Японии с использованием диапазона литографических норм от 12 до 28 нм.

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Источник изображения: ASML

Чуть меньше трети этого бюджета достанется тем компаниям, которые развивают на территории страны производство передовых полупроводниковых компонентов, и главным претендентом на получение этих средств остаётся консорциум Rapidus, который к 2027 году рассчитывает наладить выпуск в стране 2-нм чипов. Наконец, меньшая из трёх частей от $13,3 млрд достанется компаниям, которые в целом способны поддерживать стабильное производство чипов на территории Японии.

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Окончательное решение по выделению такой суммы будет принято в эту пятницу на заседании японского правительства. Средства можно будет осваивать до конца текущего фискального года, который завершается в марте следующего календарного. К концу десятилетия Япония рассчитывает в три раза увеличить объёмы выпуска полупроводниковой продукции, до $100 млрд в год. Совместное предприятие TSMC уже получило субсидии в размере $3,2 млрд, а Rapidus достались $2,2 млрд, но представители последней утверждают, что для освоения выпуска 2-нм чипов в Японии необходимо будет выделить десятки миллиардов долларов США.