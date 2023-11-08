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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня утверждают, что на острове достаточно свободной земли для новых предприятий по выпуску чипов
И прецедент с северными территориями в целом не является характерным.

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Очередная публикация на страницах ресурса Reuters позволяет пролить свет на недавний прецедент с отказом TSMC от намерений построить на севере Тайваня передовое предприятие по выпуску чипов из-за протестов местных жителей. Среди них, как выясняется, были не только труженики сельского хозяйства, но и обладатели частных земельных участков с сооружениями мемориального характера. Другими словами, у многих местных жителей на этой территории расположены могилы предков, и они традиционно регулярно собираются всей роднёй, чтобы почтить их память. Строительство предприятия TSMC вынудило бы компанию вмешаться в эту деликатную тему, поэтому отказ от своих намерений она способна объяснять и этим фактором.

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Источник изображения: ASML

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Напомним, что под строительство предприятия TSMC на севере Тайваня планировалось выделить 159 га земли. Необходимость выкупать эти земельные участки у владельцев по рыночной стоимости стала самым слабым препятствием на этом пути. Лидер мировой отрасли может себе позволить подобные расходы. Власти острова поспешили заявить Reuters, что в технопарках в центральной и южной части Тайваня имеются свободные земельные участки площадью до 426 га в общей сложности, на которых TSMC может в случае необходимости разместить свои новые предприятия. Компания до сих пор производит около 90% своей продукции на территории Тайваня, и дальнейшая экспансия внутри острова затрудняется как нехваткой ресурсов, так и квалифицированных кадров. Впрочем, пока пространство для дальнейшего расширения на этой земле есть.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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