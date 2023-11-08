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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Великобритании собираются возложить ответственность за аварии с автопилотом на автопроизводителей
И разработчиков профильного программного обеспечения.

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Массовое внедрение транспортных средств с функцией автопилота потребует создания соответствующей правовой базы, и как сообщает Reuters, власти Великобритании готовы в этом контексте обязать автопроизводителей и разработчиков профильных систем нести ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в которых участвуют подобные транспортные средства. Данный шаг приветствуется не только представителями страховых компаний, но и разработчиков автономных транспортных средств.

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Источник изображения: Jaguar Land Rover

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Профильный законопроект по настоянию короля Карла III будет рассмотрен британским парламентом уже в ближайшую сессию. Это заявление британский монарх сделал во время обращения к законодателям. Стартапы и прочие компании, вовлечённые в разработку технологий автопилота, приветствовали это решение, поскольку оно позволит создать законодательные рамки для проведения испытаний прототипов на дорогах Великобритании, и не станет тормозить технический прогресс в этой сфере. Человек, сидящий за рулём при активности автоматики, будет освобождён от ответственности, если будет доказано, что в момент дорожно-транспортного происшествия машиной управляла автоматика.

#автопилот #великобритания #законодательство
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