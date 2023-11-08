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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel намеревается заполучить заказы почти всех клиентов Arm
Она будет выпускать для них чипы.

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Ресурс Nikkei Asian Review несколько расширил содержание материала, опубликованного вчера в контексте освещения выступления генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на мероприятии на Тайване. Если основная часть его заявлений повторяла уже сказанное на квартальной отчётной конференции, то о перспективах сотрудничества с клиентами Arm он рассказал более развёрнуто.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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По словам главы Intel, компания уже заключила с Arm долгосрочное соглашение о сотрудничестве, подразумевающее адаптацию разработок последней под свои техпроцессы вплоть до новейшего Intel 18A. Уже сейчас Arm, как отметил Гелсингер, весьма довольна показателями энергоэффективности разрабатываемых под данный техпроцесс архитектур. У самой Intel до 75% клиентов на контрактном направлении, которые намерены поручить ей выпуск логических компонентов по самым передовым техпроцессам, используют архитектуру Arm. В перспективе глава Intel хотел бы видеть всех клиентов Arm среди собственных клиентов компании на контрактном направлении. Сотрудничество с Arm в этом смысле открывает широкие возможности перед Intel.

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