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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может получить от властей США до $4 млрд на организацию выпуска чипов военного назначения
Для этого придётся обделить других претендентов на эти субсидии.

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Как стало известно изданию The Wall Street Journal, силовые ведомства США уже некоторое время назад ведут переговоры с Министерством торговли, которое курирует распределение субсидий по так называемому «Закону о чипах», предусматривающему выделение до $39 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов. Целью этих переговоров являются намерения передать Intel до $4 млрд из этого фонда на организацию доверенного производства чипов оборонного назначения на территории США.

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Источник изображения: Intel

Предполагается, что Intel использует данные субсидии на выделение части производственных линий на своих строящихся предприятиях в Аризоне или Огайо под выпуск чипов оборонного назначения в строго контролируемых условиях. Заметим, что американская компания GlobalFoundries в подобных контрактах уже задействована, но она не обладает доступом к передовым литографическим технологиям, которым Intel намеревается обзавестись уже к следующему кварталу, начав выпуск опытных образцов чипов по технологии 18A. К слову, оборонные заказчики в лице Boeing и Northrop Grumman как раз продемонстрировали заинтересованность в получении от Intel соответствующей продукции.

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Ряд американских парламентариев уже выступили с критикой данной инициативы, направив министру торговли США Джине Раймондо (Gina Raimondo) письмо соответствующего содержания. В нём они ставят под сомнение экономическую целесообразность создания такого обособленного производства, поскольку контроль за информационной безопасностью можно реализовать и на производственных линиях Intel общего назначения. Чипы оборонного класса формируют лишь 2% рынка и часто предъявляют избыточные требования вроде устойчивости к высоким температурам и радиации, что делает их выпуск нерентабельным. Тратить на это до 10% всех субсидий, предназначенных для поддержки национальной полупроводниковой отрасли США, некоторые законодатели считают нерациональным.

#intel #полупроводники #сша #субсидии
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