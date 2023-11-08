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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Немецкие регуляторы одобрили участие трёх европейских компаний в совместном предприятии TSMC
Оно будет построено в Германии.

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Тайваньская компания TSMC не будет единоличным инвестором в предприятие на территории Германии, которое планируется использовать для контрактного производства чипов в интересах местной автомобильной промышленности. По предварительным оценкам, строительство предприятия начнётся во второй половине следующего года, и обойдётся инвесторам примерно в 3,5 млрд евро. Как сообщает Reuters, антимонопольные органы Германии уже одобрили участие в совместном предприятии с TSMC компаний Bosch, Infineon и NXP. Каждая из них получит по 10% в капитале этого предприятия.

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Источник изображения: Reuters

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Немецкие чиновники признали, что недавние геополитические потрясения лишь подчеркнули, насколько важен доступ к полупроводниковым компонентам, особенно для местной промышленности. Для TSMC это будет первое предприятие на территории Европы и третье за пределами Тайваня и Китая. Оно сосредоточится на выпуске автомобильных компонентов с использованием зрелых техпроцессов.

#полупроводники #tsmc #германия #infineon #nxp #bosch
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