Внезапно июньские планы положены под сукно.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники выяснило, что после достижения первоначальной договорённости с властями Вьетнама в июне о расширении местного предприятия по упаковке и тестированию чипов, корпорация Intel уже к июлю отказалась от соответствующих намерений. В качестве факторов, заставивших американского производителя чипов отказаться от своих планов столь быстро, упоминаются перебои с энергоснабжением в регионе и избыточная бюрократия при реализации соответствующих инвестиционных проектов.

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Источник изображения: Intel

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Intel уже вложила в развитие своего вьетнамского предприятия около $1,5 млрд, а новый этап расширения подразумевал инвестиции в размере ещё около $1 млрд, которые удвоили бы локальные производственные мощности. Подобные предприятия Intel действуют в Китае и Малайзии, причём в последнем случае компания не собирается отказываться от расширения. Представители Intel и вьетнамского правительства данные слухи комментировать отказались, компания продолжает считать Вьетнам важным звеном своей глобальной производственной цепочки.