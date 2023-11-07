В полупроводниковом секторе снижение достигло 6,5%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на официальную статистику государственных органов Тайваня сообщило, что экспортная выручка острова сократилась на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если учесть, что в сентябре она впервые более чем за год продемонстрировала рост, то это разочаровало аналитиков, которые ожидали сохранения октябрьской экспортной выручки Тайваня на прошлогоднем уровне.

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Источник изображения: UMC

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Сальдо внешнеторгового баланса осталось на уровне $5,77 млрд по итогам октября после достижения рекордных $10 млрд по итогам сентября. Импорт товаров на Тайвань в октябре сократился на 12,3%, хотя аналитики ожидали снижения на 15,2%. По словам тайваньских чиновников, в ноябре экспортная выручка должна вырасти на 3 или 6 %, а наблюдавшееся в октябре снижение носило краткосрочный характер. Для TSMC и прочих местных игроков полупроводникового сектора, по мнению тайваньских властей, худшие периоды должны остаться позади. Именно полупроводниковые компоненты формируют основную часть экспортной выручки Тайваня, поэтому по данной статистике можно в целом судить о финансовом благополучии отрасли. Экспорт непосредственно чипов тайваньского производства в октябре сократился в денежном выражении на 6,5%.