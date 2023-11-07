Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Беспилотные такси Cruise сталкивались с проблемами при идентификации опасностей, связанных с детьми на дороге
А ещё они с некоторой вероятностью склонны попадать в ямы на дорогах.

реклама

Скелеты в шкафу компании Cruise, прототип беспилотного такси которой в начале октября стал невольным соучастником наезда на пешехода в Сан-Франциско, сейчас не ищет только ленивый. Издание The Intercept не стало выбиваться из общей массы СМИ, а потому со ссылкой на материалы Cruise для служебного пользования сообщало, что у прототипов беспилотных такси этой марки на определённом этапе обучения возникали проблемы с достоверной оценкой рисков, связанных с поведением детей на дороге.

реклама

Источник изображения: Cruise

Начнём с того, что автоматика хоть и определяла на этапе тестирования на полигоне или в симуляции в детях какой-то вид препятствия, классифицировать их именно как детей не всегда могла. В одном из экспериментов, например, прототип беспилотного такси распознал манекен ребёнка небольшого роста, но при дальнейшем маневрировании ударил его зеркалом на скорости около 45 км/ч. Слежение за детьми, которые находились на тротуаре возле края проезжей части, тоже было реализовано не совсем надёжно, поскольку периодически автоматика теряла объект из виду.

Cruise считает своим приоритетом защиту детей от возможных дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы юного возраста могут резко менять направление и скорость движения, забыв об опасности, а также нарушать правила дорожного движения. Алгоритмы оптимизируются таким образом, чтобы учитывать возможные непредсказуемые последствия появления ребёнка в непосредственной близости от траектории движения транспортного средства. По словам представителей Cruise, на текущем уровне развития фирменных систем автопилота вероятность наезда на ребёнка не превышает одного случая на 480 млн пройденных километров. Фактически, с момента проведения последней оценки такой вероятности показатели даже улучшились. Дополнительно компания решила снизить вероятность ДТП с участием юных пешеходов, просто сократив количество рейсов в дневное время, поскольку вероятность встретить на улице ребёнка без сопровождения взрослого ночью гораздо ниже.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока беспилотные такси Cruise также с трудом ориентируются в условиях проведения дорожных работ, и могут попадать в ямы на дорожном полотне в среднем раз в году, а если при этом на ремонтируемом участке дороги находятся рабочие, то машина при текущей интенсивности эксплуатации (по состоянию на октябрь) рискует допускать столкновение с ними один раз в четыре года. Наличие дорожных ограждений и знаков на этапе обучения системы не всегда помогает, но подобные недостатки алгоритмов активно устраняются.

#автопилот #дети #cruise #беспилотное такси
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cruise приостановила выпуск оригинальных беспилотных такси Origin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
40
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
5
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
51
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
7
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
7
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
6
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
2
Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
+
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
13:01
Шишкин с лучами играет на амуде! Завидуйте, собиратели народного компа за 100 гривен из Рыгарда. Но Шишкин, у тебя текстуры полторашки Майкопского не отрисовались, не на ультрах гамаешь.
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Джек Воробей
13:00
Ну вот через 2 поколения я вновь дождался линейку супер. Видно это судьба и от нее мне не убежать. Буду брать!!!!
Упоминание NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER появилась в HWiNFO
aoxoa1
12:59
Ну ничего, подтянут вам бензин по цене, не переживайте!
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
’nikita ’lavreshin
12:58
ха ха, сириес с за 15 в норм состоянии ты нигде и никак не возьмешь, либо возьмешь без геймпада удроченую в 0
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
crazycat21
12:57
Спасибо за внимательность, поправил
ДП-27 – лучший ручной пулемёт Второй мировой войны
Apsheronsky tchai
12:57
Как там со слепой верой вышиватников про доллар по 200 в сентябре прошлого года?
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
OgoGoLog
12:55
"независимые СМИ" Ахахаха "Дождь" - полностью на западном обеспечении. "Новая газета" - забавное издание. Начинало с освещения "националистических" вопросов. После возвращения все "русских" национал...
Зеленский распорядился, чтобы все СМИ придерживались версии МВД о подрыве помощника Залужного
Truth Sееker
12:55
Ну то есть, это как со слепой верой ватников, что доллар вот вот рухнет, а десятилетия проходит, а он все и не думает падать
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Апшеронский скакел
12:53
Ты сам с 17-го года и с дивана Крым тут берëшь
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Truth Sееker
12:50
Тогда как так получилась, что маленькая Украина достойно даёт отпор стране со "второй" армией мира и ЯО? ЗЫ. Уже сами рос. пропагандисты начинают что то подозревать, СВО совсем не по плану идёт)
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем