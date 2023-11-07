А ещё они с некоторой вероятностью склонны попадать в ямы на дорогах.

Скелеты в шкафу компании Cruise, прототип беспилотного такси которой в начале октября стал невольным соучастником наезда на пешехода в Сан-Франциско, сейчас не ищет только ленивый. Издание The Intercept не стало выбиваться из общей массы СМИ, а потому со ссылкой на материалы Cruise для служебного пользования сообщало, что у прототипов беспилотных такси этой марки на определённом этапе обучения возникали проблемы с достоверной оценкой рисков, связанных с поведением детей на дороге.

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Источник изображения: Cruise

Начнём с того, что автоматика хоть и определяла на этапе тестирования на полигоне или в симуляции в детях какой-то вид препятствия, классифицировать их именно как детей не всегда могла. В одном из экспериментов, например, прототип беспилотного такси распознал манекен ребёнка небольшого роста, но при дальнейшем маневрировании ударил его зеркалом на скорости около 45 км/ч. Слежение за детьми, которые находились на тротуаре возле края проезжей части, тоже было реализовано не совсем надёжно, поскольку периодически автоматика теряла объект из виду.

Cruise считает своим приоритетом защиту детей от возможных дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы юного возраста могут резко менять направление и скорость движения, забыв об опасности, а также нарушать правила дорожного движения. Алгоритмы оптимизируются таким образом, чтобы учитывать возможные непредсказуемые последствия появления ребёнка в непосредственной близости от траектории движения транспортного средства. По словам представителей Cruise, на текущем уровне развития фирменных систем автопилота вероятность наезда на ребёнка не превышает одного случая на 480 млн пройденных километров. Фактически, с момента проведения последней оценки такой вероятности показатели даже улучшились. Дополнительно компания решила снизить вероятность ДТП с участием юных пешеходов, просто сократив количество рейсов в дневное время, поскольку вероятность встретить на улице ребёнка без сопровождения взрослого ночью гораздо ниже.

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Пока беспилотные такси Cruise также с трудом ориентируются в условиях проведения дорожных работ, и могут попадать в ямы на дорожном полотне в среднем раз в году, а если при этом на ремонтируемом участке дороги находятся рабочие, то машина при текущей интенсивности эксплуатации (по состоянию на октябрь) рискует допускать столкновение с ними один раз в четыре года. Наличие дорожных ограждений и знаков на этапе обучения системы не всегда помогает, но подобные недостатки алгоритмов активно устраняются.