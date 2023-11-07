И объяснила, как они взаимодействуют с операторами.

В основе своей эксплуатируемые компанией Cruise прототипы беспилотных такси базируются на электромобилях материнской корпорации GM Chevrolet Bolt EV с дополнительно установленным оборудованием, но около трёх лет назад компания представила полностью оригинальный беспилотный шаттл Origin, серийный выпуск которого рассчитывала начать в сентябре текущего года после получения разрешения властей США. В октябре в Сан-Франциско один из прототипов на основе Chevrolet Bolt EV стал невольным участником наезда на пешехода, и пока идёт следствие, компания приостановила коммерческие перевозки на автоматических такси по всей территории США, хотя и сохранила право продолжать испытательные поездки при условии наличия за рулём страхующего водителя.

На этой неделе ряд изданий, включая TechCrunch, заявили о принятом Cruise решении приостановить выпуск шаттлов Origin, пока сохраняется неопределённая ситуация, связанная с проведением следственных действий. Сокращать штат при этом не планируется, да и имеющихся более чем ста «челноков» Origin достаточно для скорейшего возобновления испытаний, если такое решение будет принято.

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Источник изображения: Cruise

Дополнительно представители Cruise пояснили, что один оператор способен следить за работой от 15 до 20 прототипов беспилотных такси одновременно. Запросы к нему отправляются бортовыми системами в среднем каждые 4-8 км пути, но большинство из них утрачивает актуальность за счёт способности автоматики самостоятельно принять необходимое решение. В среднем на обработку одного запроса у оператора уходит около трёх секунд, и данные обращения обычно касаются поиска оптимального маршрута или распознавания препятствий. Операторы непосредственно не вмешиваются в управление машиной, а могут только подсказывать маршрут движения или определять безопасность дальнейшего движения в заданных условиях.

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Представители компании отказались пояснять, какое взаимодействие с оператором происходило второго октября после наезда на пешехода в Сан-Франциско, которого отбросила под колёса другая машина. Подобная информация наверняка подвергнется огласке после завершения следственных действий.