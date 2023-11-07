Теперь она не сможет получать от TSMC свои графические процессоры.

В октябре текущего года власти США ввели дополнительные ограничения в отношении китайских разработчиков графических процессоров Biren Technology и Moore Threads, которые в итоге утратили способность заказывать выпуск чипов своей разработки компании TSMC, от которой существенным образом зависели. Издание South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что руководство Moore Threads распространило среди сотрудников информацию о предстоящих сокращениях.

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Источник изображения: Moore Threads

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При этом основатель компании призывает подчинённых не считать наступивший период «чёрными днями» для китайских разработчиков графических процессоров, и пообещал, что никакие препятствия не вынудят его отказаться от идеи создания самых лучших GPU в стране. Правда, опыт Huawei подсказывает, что на преодоление подобных ограничений нужно потратить не только много лет, но и внушительное количество материальных ресурсов, которых у основанной в 2020 году молодой китайской компании попросту нет.