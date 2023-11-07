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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lucid Motors будет использовать зарядные станции Tesla с 2025 года
Забыв о прошлых претензиях.

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По всей видимости, наличие на территории Северной Америки более 15 000 зарядных станций Tesla является настолько убедительным доводом, что на использование зарядного разъёма NACS этой компании готовы переходить даже очевидные её конкуренты типа компании Lucid Motors, сделавшей соответствующее заявление накануне.

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Источник изображения: Lucid Motors

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С 2025 года пользоваться инфраструктурой зарядных станций Tesla Supercharger в регионе смогут все владельцы электромобилей Lucid, но с применением переходников с CCS на NACS. С того же периода Lucid обещает оснащать все выпускаемые для данного региона электромобили непосредственно разъёмом NACS. Правда, пока компания предлагает клиентам только седаны Air в нескольких комплектациях, а выпуск кроссовера Gravity ещё не налажен, но складывается впечатление, что он будет оснащаться старым портом CCS. Ранее представители Lucid критиковали инфраструктуру Tesla за использование напряжения 400 В против 1000 В у первой, поскольку данное расхождение вынуждает заряжать электромобили Lucid дольше при подключении к станции Tesla Supercharger.

#tesla #электромобили #lucid motors #lucid air
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