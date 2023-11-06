Ассистенты в финансовой сфере всё чаще становятся виртуальными.

Связанная с конгломератом Alibaba Group компания Ant Group, как отмечает Bloomberg, получила официальное разрешение китайских властей на использование технологий искусственного интеллекта в работе со своими клиентами. Компания предлагает гражданам КНР услуги в сфере финансовых технологий, поэтому некоторая степень автоматизации операций в использованием искусственного интеллекта наверняка повысит эффективность бизнеса.

реклама

Источник изображения: Nikkei

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Родственная Alibaba Group параллельно развивает собственные инициативы в сфере использования искусственного интеллекта. Дочерняя структура Alibaba Cloud обеспечивает серверными мощностями около 80% китайских компаний технологического сектора. На прошлой неделе она запустила одну из самых мощных ИИ-моделей в мире — Tongyi Qianwen 2.0, которая при обучении может использовать сотни миллиардов параметров. Непосредственно Ant Group на первых порах будет использовать искусственный интеллект для поддержки пользователей и консультирования участников рынка биржевой торговли.