Компания Changxin Xinqiao потратит на его строительство $21 млрд.

Китайская отрасль информационных технологий в настоящее время способна покрывать компонентами собственного производства не более 20-40% потребностей, поэтому проблема импортозамещения стоит остро уже много лет. Как напоминает Bloomberg, созданная в конце прошлого десятилетия компания Changxin Xinqiao недавно смогла привлечь $5,3 млрд от государственных инвесторов. Эти деньги будут направлены на закупку оборудования для строящегося предприятия по выпуску оперативной памяти на востоке КНР.

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Источник изображения: Forbes

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Общие затраты на строительство предприятие и его технологическое оснащение, как ожидается, достигнут $21 млрд, а выпуск серийной продукции оно начнёт через три года. В этой части страны уже действует компания CXMT, которая тоже связана с более молодым производителем памяти Changxin Xinqiao, поэтому логика создания близких конкурентов может показаться странной, но китайская экономика настолько нуждается в микросхемах памяти отечественного производства, что места на рынке хватит всем.