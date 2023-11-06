Именно в десять раз, мой внимательный и грамотный читатель.

До сих пор считалось, что для производства 7-нм и 5-нм чипов необходимо литографическое оборудование для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением, и санкции США и Нидерландов в отношении Китая строились именно на этом убеждении, но появление в сентябре 7-нм чипа HiSilicon Kirin 9000S, созданного с помощью более старого DUV-оборудования ASML с усовершенствованной оснасткой заставило западных оппонентов китайского режима задуматься об эффективности санкций в их нынешнем виде.

Компания Canon, как напоминает Bloomberg, в прошлом месяце объявила о начале поставок своим клиентам оборудования для выпуска 5-нм чипов, которое не использует технологию фотолитографии, а как бы «отпечатывает» необходимую структуру чипа на поверхности кремниевой пластины. Как пояснили представители Canon, такой метод изготовления 5-нм чипов требует больших затрат времени, но само оборудование оказывается в десять раз дешевле и пропорционально экономичнее с точки зрения энергопотребления.

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Источник изображения: Canon

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Как утверждает руководство Canon, такое оборудование откроет новые возможности для небольших компаний, которым просто не по карману были бы аналоги в исполнении ASML, а также позволит гигантам контрактного бизнеса типа TSMC проще соглашаться на выпуск мелких партий чипов, которые при использовании классической фотолитографии были бы просто нерентабельны.