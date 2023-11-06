Причём исключительно в США.

Как поясняет Bloomberg, маркетинговая тактика Apple на этапе вывода гарнитуры дополненной реальности Vision Pro на рынок США в начале следующего года будет весьма осторожной. Устройство нельзя будет купить ни в сторонних магазинах электроники, ни через сайт Apple. Более того, даже в фирменных магазинах Apple новинка будет предлагаться в отдельных зонах после предварительной демонстрации возможностей строго по записи на конкретное время.

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Источник изображения: Apple

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Столь сложную процедуру Apple внедрит с учётом опыта вывода на рынок умных часов Watch, которые после своего дебюта тоже продавались лишь после демонстрации консультантом в фирменном магазине, но период такой адаптации длился недолго, и уже через несколько недель они поступили в свободную продажу. Возможно, консультантам Apple придётся тратить больше времени, чтобы уговорить клиентов выложить $3500 за гарнитуру дополненной реальности, но необходимость предварительного знакомства с новинкой на отчётной конференции на прошлой неделе подтвердил глава компании Тим Кук (Tim Cook). Он пояснил, что процедура продажи Vision Pro в фирменных магазинах будет отличаться от обычной практики типа «пришёл и забрал». Географически продажи тоже будут расширяться медленно. В начале следующего года устройство поступит в фирменные магазины Apple в США, и только к концу года оно появится в Великобритании и Канаде.