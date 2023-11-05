Следствию нужно давать правильные ответы.

В октябре этого года одно из беспилотных такси Cruise, эксплуатируемых на территории Сан-Франциско, стало участником инцидента с наездом на пешехода, которого сбило другое транспортное средство. В совокупности с другими расследованиями, это подтолкнуло Cruise приостановить коммерческую эксплуатацию своих беспилотных такси не только в Калифорнии, но и в других американских штатах. Тем более, что лицензию на осуществление такой деятельности в Калифорнии местные власти у неё отозвали.

Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную ранее The New York Times информацию, совет директоров Cruise нанял как юридических, так и технических консультантов, чтобы в рамках проводимых расследований предоставлять регуляторам более выгодные для бизнеса компании ответы.

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Источник изображения: Electrek

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Напомним, что после случайного наезда на пешехода Cruise задалась целью найти те элементы используемых технологий, которые нуждаются в доработке. Искать их штатным специалистам помогут представители консалтинговой компании Exponent. Глава материнской корпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra) на прошлой неделе заявила, что новые планы по развитию бизнеса Cruise будут обнародованы до конца текущего года, и у компании есть средства на его расширение.