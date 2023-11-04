Tesla оказалась её убийце не по зубам.

Некогда называемая ради красного словца «убийцей Tesla» китайская компания NIO при всех своих успехах на китайском рынке, выражаемых в активно расширяемом модельном ряду, похвастаться устойчивостью финансового положения до сих пор не могла, и продолжала работать в убыток с момента основания в ноябре 2014 года. Как поясняет CNBC, реализованные по итогам трёх кварталов текущего года 110 000 электромобилей NIO далеки от годового плана в количестве 250 000 штук, и после двух месяцев анализа руководство компании пришло к выводу, что от каких-то инициатив придётся отказаться, а 10% персонала сократить уже к концу текущего года.

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Источник изображения: NIO

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Основатель компании Уильям Ли (William Li) обратился к сотрудникам NIO с разного рода метафорами вроде необходимости «бежать марафон по грязной дороге», но о предстоящих сокращения сообщил с большим сожалением. Пока сложно сказать, откажется ли компания от идеи выпускать фирменный смартфон, который представила недавно, и насколько пострадают собственные разработки в области создания тяговых батарей, но руководство решило, что откажется от всех проектов, которые не могут выйти на безубыточность в течение трёх лет. В «ценовой войне», которую на рынке электромобилей Tesla развернула в начале года, эта китайская компания держалась вплоть до июня, но потом была вынуждена вслед за большинством конкурентов снизить цены на свои электромобили.