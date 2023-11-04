Власти страны, по её словам, были слишком наивны в отношении угроз для национальной безопасности.

Холдинг ASML является крупнейшей компанией технологического сектора в Нидерландах, поэтому её интересы готовы защищать многие политики, но Bloomberg со ссылкой на заявления одной из претенденток на пост премьер-министра страны сообщает, что представители правящей партии сожалеют о несвоевременном, по их мнению, введению санкций против КНР. По мнению лидера предвыборной гонки Дилан Йешилгёз-Зегериус (Dilan Yesilgoz-Zegerius), которая сейчас занимает пост министра юстиции и безопасности Нидерландов, санкции против полупроводниковой отрасли Китая следовало бы ввести значительно раньше.

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Источник изображения: ASML

Напомним, что поставки EUV-сканеров ASML в Китай, которые позволили бы местным компаниям гораздо быстрее наладить выпуск 7-нм чипов, власти Нидерландов предотвратили ещё в далёком 2019 году, и только усиление санкций этой осенью по требованию американских партнёров вызвало недовольство среди членов нидерландского парламента. Депутаты высказывали недовольство слепым подчинением воле Вашингтона и призывали подумать об интересах национальной экономики. По итогам третьего квартала поставки литографического оборудования в Китай принесли ASML около 46% всей выручки.

Лидирующая по данным социологических опросов Дилан Йешилгёз-Зегериус, которая в случае победы на выборах может стать первой женщиной на посту премьер-министра Нидерландов, да ещё и турецкого происхождения, выразила стойкую приверженность курсу на сотрудничество с США, поскольку именно этот внешнеполитический партнёр, по её мнению, способен обеспечить независимость Нидерландов от тех стран, от которых они не хотят зависеть. По её словам, США являются и всегда будут близким партнёром Нидерландов.

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При этом чиновница выразила протест против предложенных парламентариями изменениям в иммиграционное и налоговое законодательство страны, которое лишит работающих в Нидерландах налогового вычета в размере 30% сроком на пять лет. Шкалу предоставления льгот предлагается сделать регрессивной, чтобы после 20 месяцев пребывания в стране вычет поэтапно уменьшался. Представители ASML уже успели выразить свой протест против таких изменений, поскольку компания рассчитывала полагаться в своей деятельности на трудовых мигрантов, а теперь их будет сложнее привлечь к переезду в страну.