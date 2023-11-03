Ускорителей на всех не хватает, поэтому исключение Китая из направлений поставок ситуацию особо не изменит.

Пока тематические новостные ресурсы спорят, запрещены ли поставки в Китай игровых видеокарт GeForce RTX 4090 с прошлого месяца, в официальных документах NVIDIA совершенно однозначно указано, что в октябре текущего года она утратила право поставлять в КНР ускорители вычислений A800 и H800, которые были введены в ассортимент продукции с октября прошлого года именно с учётом специфика действовавших тогда американских санкций.

Специализирующийся на материалах финансового и аналитического толка сайт Barron’s уточнил, что свежий запрос к NVIDIA по поводу способности новых санкций США негативно повлиять на её бизнес в краткосрочной перспективе тоже вернулся с отрицательным ответом.

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Источник изображения: NVIDIA

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Представители NVIDIA пояснили авторам запроса, что на изготовление ускорителей вычислений уходит много времени, и сейчас спрос существенно превышает производственные возможности партнёров компании. Фактически, ей с трудом удаётся насытить рынки США и прочих стран, куда поставлять эти ускорители можно без ограничений, и приходится постоянно увеличивать объёмы выпуска такой продукции. В ближайшей перспективе, как повторили представители NVIDIA, изменения в правилах экспортного контроля США не смогут оказать негативного влияния на бизнес компании.